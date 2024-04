Z kapky krve u dětí odhalí diabetes ještě předtím, než se projeví

Teplická nemocnice Krajské zdravotní se zapojila do preventivního projektu Betty, který si klade za cíl diagnostikovat diabetes 1. typu u dětí ještě před tím, než se objeví jeho příznaky. K otestování je potřeba jen pár kapek krve z prstu dítěte. Brzké odhalení nemoci umožní účinnější léčbu a předejde komplikacím ohrožujícím zdraví malých pacientů. Vyšetření je určeno dětem bez odhaleného diabetu ve věku od 2 do 18 let a je nabízen zdarma.

Dětské a dorostové oddělení teplické nemocnice se zapojilo do projektu Betty, který je koordinován Centrem dětského diabetu Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Je součástí evropského projektu EDENT1FI (www.edent1fi.eu) a podporován Českou pediatrickou a Českou diabetologickou společností.

„Jsme s novým projektem odhalování diabetu na začátku, ale očekáváme narůstající zájem rodičů. Odběr nabízíme většinou v rámci preventivních prohlídek nebo plánovaných odběrů. Do prevence se ale mohou zapojit i rodiče sami. V aplikaci projektu Betty získají potřebné informace a mohou si objednat testovací sety k domácímu vyšetření. Jsem velmi ráda, že můžeme být součástí projektu, který předchází vážným zdravotním problémům dětských pacientů,“ říká Kamila Koubková, vrchní sestra Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Teplice. A dodává, že vyšetření i testovací sety k samoodběru poskytují zdarma.

„Po domácím odběru odešlou rodiče vzorek krve do laboratoří. Testování trvá obvykle 4–8 týdnů. Výsledek je oznámen rodičům e-mailem. V případě pozitivního nebo hraničního výsledku i s detailními informacemi, jak dále postupovat,“ doplňuje lékařka Marcela Peremská z dětského a dorostového oddělení teplické nemocnice Krajské zdravotní.

Diabetes 1. typu je autoimunitní onemocnění převážně dětského věku, při kterém tělo ničí vlastní buňky produkující inzulin. Ten buňky potřebují, aby mohly využívat energii z cukrů. Jeho nedostatek se projevuje nadměrným pitím a močením, hubnutím, únavou. Pokud přijde dítě k lékaři příliš pozdě, dochází k celkovému rozvratu vnitřního prostředí – diabetické ketoacidóze (nedostatek inzulinu se zvýšenou hladinou stresových hormonů).

Pozitivní test na diabetes lékaři dnes zachytí zhruba jedno z 300 dětí. V případě záchytu autoprotilátek je výsledek ještě ověřen dalším odběrem. Následuje automatické kontaktování Centrem dětského diabetu Fakultní nemocnice v Motole. „Naši kolegové vám poskytnou potřebné informace a nabídnou pravidelné sledování dítěte. Pozitivní výsledek testu automaticky neznamená zahájení léčby inzulinem. Cílem sledování je prevence závažných komplikací, které začátek diabetu provázejí. Součástí screeningu může být i účast v inovativních klinických studiích zaměřených na zpomalení diabetu a oddálení léčby inzulinem,“ konstatuje profesor Zdeněk Šumník, přednosta Pediatrické kliniky 2. lékařská fakulty Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice v Motole a garant projektu Betty.

Projekt Betty je součástí evropského grantu. Celkem bude otestováno 20 000 českých dětí. V rámci mezinárodního projektu probíhají screeningy v České republice, Dánsku, Německu, Itálii, Polsku, Portugalsku, Švédsku a Velké Británii.