Za čokoládu zásadně neplatila

Během deseti dnů byla tento měsíc přistižena při krádežích v pěti případech 46letá žena z Chebu. V mosteckém supermarketu jí v tašce skončily baterie v hodnotě 2 451 korun. O dva dny později si do tašky měla ukrýt čokolády za 1 898 korun. Za tři dny vyrazila opět krást. V jiném supermarketu si měla vložit do tašky čokolády za 1547 korun, které nezaplatila. O tři dny byla opět v jiném obchodě na nákupu za pět prstů. Tentokrát měla v kabele čokolády za 1 499 korun. Naposledy kradla v úterý, kdy měla odcizit sladkosti za 511 korun. Ve všech pěti případech jí úmysl nevyšel, podezřelá byla vždy zadržena poté, co nezaplatila za zboží u pokladny. Celkem měla žena odcizit věci za 7 900 korun. Policisté jí nyní sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Krást žena chodila cíleně a lup hodlala zpeněžit.