Za dva dny odstaruje čtvrtý ročník sčítání ptáků na krmítkách

Už jen dva dny zbývají do startu čtvrtého ročníku Ptačí hodinky – sčítání ptáků na krmítkách!

Zapojit se můžete kdykoliv od 7. do 9. ledna, stačí na to hodina času. Sčítat můžete i vícekrát, jen pro každou hodinu odešlete výsledky zvlášť.

V pátek ráno se otevře sčítací formulář na https://ptacihodinka.birdlife.cz/, kam můžete vkládat výsledky svých pozorování. A pak už nic nebrání strávit 3 krásné dny u krmítek.

Minulého ročníku se zúčastnilo přes 27 tisíc lidí, kteří pozorovali víc než půl milionu ptáků. Podaří se rekord překonat? Ptačí hodinka 2022 – sčítám ptáky na krmítku

Na stránce https://ptacihodinka.birdlife.cz/najdete:

informace ke sčítání,

materiály k určování ptáků,

výukový program pro školy,

kvízy,

výsledky minulých ročníků,

možnost podělit se o své fotografie vložením do veřejné galerie.

Foto dlasků poskytl pan Roman Kus