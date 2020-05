Za převrácený popelářský vůz je už řidič neřidič obviněn

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinů neoprávněného opatření cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky 26letého muže z Mostu. Ten měl řídit bez dovolení firemní auto, i když je neřidič, a byl ovlivněn alkoholem. Následně havaroval a z místa utekl. Silnice byla z důvodu odstraňování následků nehody na poměrně frekventované křižovatce uzavřena na několik hodin.

Mostečan měl koncem minulého roku časně ráno vstoupit do provozovny jedné firmy, kde byl zaměstnán a v areálu firmy si měl bez souhlasu pověřeného zaměstnance sednout na místo řidiče do zaparkovaného popelářského vozu značky Mercedes. Vozidlo nastartoval a vyjel z areálu společnosti s úmyslem zajet do obce Souš. Cestou ulicí Lipová pokračoval ke kruhovému objezdu křižovatek ulic Lipová, Topolová a Zdeňka Štěpánka, kde nezvládl řízení a s vozem havaroval. Při nehodě došlo k převrácení svozového nákladního vozu na levý bok. Na místě došlo k poškození části kruhového objezdu, poškozena byla i svislá dopravní značka a nemalá škoda vznikla na samotném automobilu. Obviněný na místě auto ponechal a z místa dopravní nehody utekl. Po chvíli byl vypátrán v nedalekém sídlišti. Policie muže vyzvala k podrobení se dechové zkoušce na alkohol, která byla opakovaně pozitivní s výsledkem přes dvě promile alkoholu. Následným šetřením policisté zjistili, že muž nevlastní řidičský průkaz a není držitelem žádného řidičského oprávnění. Současně má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel platný od srpna roku 2019 na dobu 24 měsíců. Obviněný je stíhán na svobodě a hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody. Hmotná škoda, kterou muž svým jednáním měl způsobit, byla vyčíslena na částku 266 tisíc korun.