Za vloupačky jim hrozí přísnější trest

Mostecká policie šetří dva případy krádeží vloupáním do motorových vozidel. Neznámý poberta vnikl tento měsíc v ulici U stadionu do zaparkovaného osobního vozu a odcizil z něj doklady, autorádio a další věci. Poškozený motorista vyčíslil škodu na částku 19 tisíc korun. K jinému vloupání došlo minulý týden tento měsíc poblíž centra města Mostu. Tam neznámý zloděj se za použití fyzické síly dostal do dodávky, kterou prohledal a odnesl si různé ruční a elektrické nářadí. Majitel vozu odhadl vzniklou škodu na částku sedm tisíc korun. Krádeží se zloději dopustili v době, kdy je vládou ČR vyhlášen nouzový stav a za krádež jim hrozí přísnější trest a to na dva roky až osm let.