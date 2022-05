Záchrana miminek se vydařila

Malá veveřátka měla na mále, když vypadla mámě z hnízda ve štítu obytného domu v Hamru. Naštěstí ale lidí zavolali na pomoc Jana Nováka, vedoucí litvínovského psího útulku. „Malé veverky by samy nepřežily. Potřebují ještě minimálně měsíc pít mámino mléko. Do hnízda by se také nezvládla veveřátka vrátit a na zemi by se stala kořistí koček. Odvezli jsme je proto do útulku a přivolali záchranáře z FALCO,“ vysvětlil Jan Novák, proč nemohly malé veverky zůstat na místě, kde je lidé našli. Záchranáři z FALCO budou veverky krmit mlékem a až budou schopny samostatného života, vrátí se do lokality, odkud pochází.