Záchranáři varují: Výstup na Sněžku může být zbytečný hazard se životem

Horská služba apeluje na otužilce, kteří se v polovině prosince chystají na Sněžku, aby nepřeceňovali své síly. Mohou se snadno dostat do ohrožení života. Zároveň ohrožují i životy druhých.

Na internetu se objevila výzva k organizovaně neorganizovanému výstupu více než stovky otužilců na Sněžku, který se má uskutečnit 14. prosince 2024. „Chápeme, že pokud se někdo věnuje extrémní formě otužování je schopen tuto akci absolvovat bez následků, ale dovolujeme si požádat všechny potencionální účastníky, aby zvážili, zda jejich připravenost na takovouto extrémní akci je dostatečná a zda nevystaví sebe zbytečnému riziku,“ uvedl tiskový mluvčí Horské služby ČR Marek Fryš.

Horská služba bude v případě nutnosti zasahovat v rámci služeb tak jako u jiných zásahů. Záchranáři ale varují, že tento typ akce může záchranáře zaměstnat natolik, že se prodlouží časy poskytnutí pomoci dalším návštěvníkům hor v nouzi.

Problematika nedostatečně vybavených turistů, kteří se dostanou do nesnází a jsou nuceni přivolat si pomoc, rezonuje v posledních dnech všemi medii. „Snažíme se vysvětlovat a doporučovat oblečení, vybavení a vše co se zdárným průběhem horské túry souvisí. Lidí, kteří se do takové situace dostanou z neznalosti, nezkušenosti je stále dost a mohou se na naši pomoc spolehnout,“ ujišťuje Marek Fryš. Zároveň ale dodává, že se záchranné složky bohužel v posledních letech často setkávají se zásahy u lidí, kteří se v nedostatečném (téměř žádném) oblečení vydávají do hor zcela záměrně. „Jejich touha dokázat si, že oni jsou ti správní otužilci a dosáhli v tomto „sportu, nebo životním stylu“ takové úrovně že oni to dokáží, dovedla některé z nich až do situace, která by bez pomoci Horské služby vedla k bezprostřednímu ohrožení života,“ upozornil mluvčí Horské sužby.