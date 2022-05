Žáci si z krajského úřadu odnesli odznaky za mimoškolní aktivity

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se uskutečnila slavnostní ceremonie úspěšných absolventů programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), kteří obdrželi z rukou hejtmana Jana Schillera a radní pro školství, mládež a sport Jindry Zalabákové certifikát a odznak.

Do programu DofE se již zapojilo přes 230 škol a institucí po celé republice. V Ústeckém kraji to jsou dvě desítky škol. Na úřadě bylo oceněno 53 dětí bronzovou a stříbrnou úrovní (např. z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem, Podkrušnohorského gymnázia Most, Gymnázia Teplice, Gymnázia Josefa Jungmanna Litoměřice či z Dětského domova na Severní Terase v Ústí nad Labem).

„Je dobře, že jste se zúčastnili tohoto programu a vystoupili jste ze své komfortní zóny. Mnohým z vás to možná otevřelo oči. Možná jste z toho měli obavy. Důležité je pokračovat v tom, co chcete. A pokud se něčeho opravdu bojíte, tak v sobě najděte odvahu a postavte se k tomu čelem,“ promluvil k oceněným hejtman Jan Schiller.

Všichni mladí lidé si přišli, až na pár výjimek, pro bronzový odznak (tříměsíční aktivita vybrané dovednosti). „Dnes jste dostali bronzové ocenění, ale věřím, že většina z vás bude v programu pokračovat dál až ke zlaté úrovni,“ přála by si radní Jindra Zalabáková.

A jak Program DofE funguje? Spočívá v tom, že se děti od 14 do 24 let alespoň 1 hodinu týdně věnují aktivitám ze tří oblastí (pohyb, dovednost a dobrovolnictví). U každé aktivity si stanoví určitý cíl, který je bude motivovat a posouvat dál. Na závěr ještě absolvují týmovou expedici v přírodě.

Spolupráce mezi Ústeckým krajem a DofE funguje od loňského září, kdy hejtman Jan Schiller podepsal memorandum o spolupráci. V rámci programu může být organizacím zřizovaným Ústeckým krajem poskytnut finanční příspěvek až do výše 10 tisíc korun.