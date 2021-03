Zahrada Čech staví velkokapacitní očkovací centra

Zahradě Čech získala možnost stavět téměř všechna velkokapacitní centra v Ústeckém kraji. Ve spolupráci s Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. byla již zahájena stavba velkokapacitního centra v pavilonu H na výstavišti v Litoměřicích. Další centrum se začíná stavět také v krajském městě na adrese Hoření 13. Do konce března by měla být postavena většina center.