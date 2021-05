Zámek Valdštejnů se otevřel veřejnosti, zve na výstavy

Veřejnosti se otevřel také zámek Valdštějnů v Litvínově. Výstavy jsou přístupné od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Pod názvem ROK NARUBY uvidíte Přehlídku nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu (nové jarní, velikonoční a vánoční dekorace). Součástí prohlídky mohou být i expozice hračky HUSCH vyráběné v Horním Litvínově, sochy Stanislava Hanzíka, grafické listy

k manufakturní výrobě. Prohlídku výstav je možné rezervovat na tel. 603 151 600 nebo osobně v pokladně zámku.

Dle aktuálních epidemických nařízení provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než 1 osobu na 15 m² vnitřní plochy.

V prostorách zámku jsou návštěvníci povinni mít zakryté dýchací cesty respirátorem, u vstupu použít dezinfekci rukou a dodržovat rozestupy min. 2 m, nejde-li o členy domácnosti.