Zapojte se do akce o úklid Mostu

S nadcházejícím jarem se blíží také termín dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Pod názvem Ukliďme Most se tradičně zapojí i město Most. Úklid se letos koná v sobotu 4. dubna od 9 do 11 hodin a to na dvou místech – na Resslu a na Hněvíně. Dobrovolníci, kteří se zapojí, dostanou rukavice a pytle na sesbíraný nepořádek.

Akce se původně zrodila v Estonsku a postupně se k této myšlence připojily miliony dobrovolníků z více než stovky zemí světa. Město Most se k akci prvně připojilo na jaře 2016, kdy se úklidu účastnilo na 550 lidí z řad široké veřejnosti, školáků i skautů.