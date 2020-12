Zapojte se do nového průzkumu bezpečí v Mostě

Městská policie Most připravila již počtvrté dotazníkový Průzkum pocitu bezpečí mosteckých občanů, jehož cílem je získat od veřejnosti informace, na jaké priority v oblasti bezpečnosti se má podle občanů vedení města a městské policie zaměřit v roce 2021.

Díky každoročnímu opakování průzkumu s využitím podobných otázek je možné vyhodnotit vývoj situace v různých oblastech týkajících se bezpečnosti v roce 2020 v porovnání s roky 2017-2019.

„Porovnání výsledků průzkumu nám také pomůže ukázat, kde se podařilo pocit bezpečí občanů zlepšit. Tak je možné dlouhodobě sledovat vývoj pocitu bezpečí obyvatel a vnímání bezpečnostní situace ve městě Most z pohledu lidí, kteří v něm žijí,“ vysvětlila Veronika Loucká, manažerka prevence kriminality města Mostu, smysl opakování dotazníkového šetření.

Po vyhodnocení průzkumu bude město směřovat priority v oblasti bezpečnosti podle potřeb různých skupin obyvatel a také upravovat práci strážníků a pracovníků prevence kriminality tak, aby došlo ke zvýšení pocitu bezpečí všech občanů města na různých místech a realizovala se žádoucí opatření.

„Odpovědi občanů v Průzkumu pocitu bezpečí jsou pro nás důležitým zdrojem informací a také cennou zpětnou vazbou hodnotící naši činnost. Například letos jsme umístili šest nových kamerových bodů do lokalit, kde jsme zaznamenali zvýšení přestupkové činnosti nebo zvýšení počtu přijatých oznámení. To korespondovalo s výstupy z průzkumu, že se v těchto lokalitách snížil pocit bezpečí občanů. Také jsme zvýšili počet strážníků a posílili pěší hlídky v sociálně vyloučených lokalitách. Díky průzkumu víme, že se jedná o smysluplné kroky, které veřejnost ocení,“ uvedl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.

V loňském roce dokonce ředitel městské policie Jaroslav Hrvol a manažerka prevence kriminality Veronika Loucká představili Průzkum pocitu bezpečí a jeho využití pro plánování práce městské policie a prevence kriminality na mezinárodní odborné konferenci v Brně jako inovativní příklad dobré praxe participace veřejnosti na zvýšení pocitu bezpečí ve městě.

Dotazník – Průzkum pocitu bezpečí mosteckých občanů 2020

Dotazník je možné vyplnit do 31. 12. 2020 on-line z počítače mobilu či tabletu na tomto odkazu:

https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/pruzkum-pocitu-bezpeci-obcan-2-2-3/

Jeho vyplnění zabere přibližně 10 minut. Dotazníky jsou k dispozici také v tištěné formě a jsou k vyzvednutí na recepci Magistrátu města Mostu, kam je mohou respondenti anonymně vhodit do připravené schránky.

Děkujeme všem občanům, kteří vyplnili dotazník, za jejich zájem o zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí v Mostě.