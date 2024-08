Zažijte adrenalin v sedadle spolujezdce speciálu CanAm na mosteckém autodromu

V sobotu 31. srpna budete mít na Autodromu Most jedinečnou šanci usednout na sedadlo spolujezdce ve speciálu CanAm a zažít jízdu, na kterou jen tak nezapomenete. Spyder Can Am, replika vozu Lola T70 Chevrolet s motorem V8 LS2. Vůz má 950 kg a z 0 na 100 km/h zrychlí za 2,4 sekundy. Počet míst je omezený, tak neváhejte a zajistěte si své místo co nejdříve. Pro více informací a rezervace: