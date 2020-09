Zdrogovaný muž ohrožoval dítě i partnerku, skončil v cele

O pomoc při zásahu u případu domácího násilí požádali litvínovské strážníky kolegové z PČR. Na ty se obrátil muž, že před Hvězdou v Rooseveltově ulici pokřikuje na ulici muž, který má na sobě jen šortky, ale hlavně drží v ruce malinké dítě a zachází s ním tak, že by mu mohl ublížit. Když přijeli strážníci na místo, muž i s dítětem už byl ve voze policistů. Ti potřebovali pomoc při zjištění totožnosti matky osmiměsíčního kojence. Ukázalo se, že partnerka násilníka je ve špatném psychickém stavu po útoku muže, je viditelně zraněná. Strážníci proto přivolali RZS. Kromě miminka má žena ještě další dvě děti. Ty si převzala její matka, tedy babička dětí. Během vyšetřování se ukázalo, že muž je pod vlivem psychotropních látek, což potvrdil – užívá prý heroin a pervitin, požil navíc alkohol. To potvrdila zkouška alkohol testerem. Během vyšetřování začal být muž agresivní, a to natolik, že ho museli strážníci zpacifikovat a nasadit mu pouta. Agresivní byl i po převozu na policejní služebnu, kterou se snažil zdemolovat. Policistům k tomu vyhrožoval likvidací. Skončil nakonec v policejní cele.