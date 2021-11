Ze sklepa ukradl mikulášské balíčky

Policisté hlídkové služby vyjeli minulý týden na základě oznámení do ulice v části Podžatecká ve večerních hodinách kvůli podezřelému hluku ve sklepě v obytném domě. Po příjezdu na místo vyběhl z pozemku u domu muž, kterého hlídka zadržela. Prohlídkou sklepních prostor policisté zjistili, že došlo k násilnému vniknutí do dvou sklepních kójí, odcizit věci podezřelý již nestačil a skončil v policejní cele. Provedeným následným šetřením bylo zjištěno, že muž má mít na svědomí další tři vloupání do domů ve starší zástavbě z minulého týdne. Za lupem chodil v nočních hodinách a dovnitř objektů se dostával po násilném překonání vstupních dveří. Poté v suterénech překonával uzamčené kóje a sklepní místnosti. Z nich měl odcizit tři jízdní kola, hodilo se mu i různé nářadí, brusle a v jednom případě si měl odnést i 100 dárkových balíčků s různými sladkostmi a trvanlivými výrobky určené na Mikuláše a Vánoce. Celkem měl podnikavec napáchat škodu vyšší než 200 tisíc korun. Odcizené věci policisté nezajistili, ty měl muž údajně prodat náhodným zájemcům i známým. Vyšetřovatel mostecké policie nyní obvinil z přečinů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody 31etého muže z Mostu a státnímu zástupci podal podnět na vazební stíhání. Muž byl ze zadržení o víkendu propuštěn a je stíhán na svobodě. Už v minulosti byl za obdobné jednání odsouzen. Za výše uvedené krádeže mu nyní hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.