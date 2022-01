Železničáři dokončili opravy Kozí dráhy, vlaky se rozjedou na jaře

Vlaky na lokálce mezi Děčínem a Telnicí na Ústecku se rozjedou na jaře. Spoje budou jezdit o víkendech, svátcích a prázdninách. Slavnostní zahájení provozu se uskuteční poslední březnový víkend. Opravovaly se zejména mosty, propustky, geometrie, koleje, vyměňovaly se pražce, a to hlavně na výhybkách.

„V současné době probíhají dokončovací úpravy, výluka je ukončena od konce loňského roku, trať je připravena k zahájení víkendového provozu,“ řekl Martin Kašpar, ředitel ústeckého oblastního ředitelství Správy železnic. Hlavní práce trvaly od září do konce listopadu. „Byly to práce ze všech odvětví. Opravovali jsme zejména mosty, propustky, geometrii, koleje, vyměňovali jsme pražce, a to hlavně na výhybkách. A dělala se řada dalších drobnějších činností,“ uvedl Kašpar. Za práce Správa železnic zaplatila zatím zhruba 37 milionů korun.

Na trati pojedou vlaky objednané Ústeckým krajem. „Všechny turistické linky zahájí provoz na začátku dubna. Aby v tom nezaniklo obnovení provozu na Kozí dráze, chtěli bychom na ni vlaky vypravit o víkendu 26. a 27. března,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák. Podoba slavnostního zahájení se připravuje.

Kozí dráha patřila mezi oblíbené lokálky v kraji. Po ukončení pravidelného provozu v roce 2007 vypravovaly turistické vlaky obce a města a také soukromé společnosti; tento provoz skončil v roce 2015. Trať pak chátrala. Loni v říjnu oslavila Kozí dráha 150 let od založení. O obnovení provozu na trati se zasadila nová krajská koalice, která vznikla po volbách v roce 2020.

Centrální komise ministerstva dopravy loni v létě podpořila obnovu Kozí dráhy. Proti byli někteří politici z Děčína, kteří chtěli prosadit, aby na místě trati vznikla cyklostezka. Primátor města Jiří Anděl už dříve řekl, že investice do oprav jsou vysoké na to, že po trati budou jezdit víkendové spoje pro turisty. Náklady na roční provoz odhadl kraj na 2 miliony korun.