zloději měli smůlu

Mostečtí kriminalisté již vědí, kdo se v první polovině prosince pokusil vloupat do prodejny na třídě Budovatelů v Mostě. Podle jejich zjištění se jedná o dvojici mužů, 35letého Mostečana a jeho o rok staršího komplice z Chomutovska. Ti si v těchto dnech převzali sdělení obvinění ze spáchání pokusu trestného činu krádeže vloupáním. Přestože se do obchodu nedostali, na poničení vnější části vstupu do prodejny způsobili nemalou škodu. Ta dosáhla částky 35.000 korun. Oba muži jsou stíháni na svobodě. Shodným přitěžujícím faktem je jejich trestní minulost, oba dva již mají s majetkovou kriminalitou zkušenosti. V případě uznání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.