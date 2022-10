Změna programu koncertu na Benediktu

Kytarista předkapely Blues No More ulehl včera se čtyřicítkou horečkou a covidem, úterní vystoupení proto není možné. Narychlo domluvený záskok před bombou večera, londýnskými The Cinelli Brothers, bude ale neméně zábavný: svůj set nám předvedou prověření mostečtí veteráni Petr Karkoška a Bohouš Budina. Tak si to nenechme ujít!

Koncert: The Cinelli Brothers (London, UK) (Marco Cinelli: kyt, voc, Tom Julian-Jones: foukačka, kyt, voc, Stephen Giry: basa, voc, Alessandro Cinelli: bubny) Předkapela: Petr Karkoška a B. B. Budina (Most) Termín: úterý 25. 10. 2022 v 19:00 v hotel Benedikt. Vstupné: 300 Kč.