Zranil těhotnou

Mostecký vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 25letého muže ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a nebezpečného vyhrožování. Tomu klade za vinu, že začátkem minulého týdne na Reslu nejprve slovně a pak i fyzicky napadl svoji partnerku. Obviněný vůbec nehleděl na to, že poškozená je v pokročilém stádiu těhotenství. Muž ji měl při hádce nejprve uhodit. Tím ale neskončil. Stíhaný vzal do ruky nůž, kterým šermoval před obličejem bránící se ženy. Ta se bála o svoje zdraví, protože jí agresor při slovní rozepři vyhrožoval zabitím. Vyšetřovatel viní muže z Hrobu také za to, že způsobil napadené bodnou ránu na lýtku. Až tehdy celý incident skončil. I přestože se obviněný začal ihned omlouvat a snažil se zastavit krvácení, žena musela vyhledat lékařské ošetření v nemocnici, kde byla hospitalizována. Za ublížení na zdraví a vyhrožování těžkou újmou si může stíhaný vysloužit v případě odsouzení až pětiletý trest odnětí svobody. Horní hranice trestu je zvýšená, protože čin měl způsobit na těhotné ženě.