Prezentace policejní techniky v Brně

V Brně se uskutečnil mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky. Na brněnském výstavišti v pavilonu F se společně s Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem a Vězeňskou službou představily také městské policie jednotlivých statutárních měst. Společně s Městskou policií Most, zde prezentovalo svou činnost dalších 14 městských policií.

Městská policie Brno

Městská policie Frýdek – Místek

Městská police Havířov

Městská policie Hradec Králové

Městská policie Jablonec nad Nisou

Městská policie Karlovy Vary

Městská policie Liberec

Městská policie Most

Městská policie Olomouc

Městská policie Ostrava

Městská policie Pardubice

Městská policie Praha

Městská policie Plzeň

Městská policie Přerov

Městská policie Zlín

Jednotlivé městské policie zde prezentovaly svá služební vozidla a jejich vybavení, motocykly, jízdní kola, kamerový systém, jednotlivé uniformy od začátku vzniku městských policií a práci v oblasti prevence kriminality. Každá jednotlivá městská policie měla určité svoje specifikum. Městská policie Most se prezentovala s vybavením vozidla pro výkon služby, motocyklem značky Yamaha, jízdním kolem, radarem pro měření rychlosti, Školní dohledovou službou, kterou žádná jiná z účastněných městských policií na veletrhu neprovozuje. Dále zde bylo také propagováno i Statutární město Most. Ze strany návštěvníků museli strážníci Městské policie Most odpovídat na otázky ohledně využívání motocyklu a jízdního kola při výkonu služby. Většina rodin s dětmi, měla zájem o to, aby se jejich dítě mohlo vyfotit na uvedeném motocyklu. Návštěvníci měli také informace o městě Most, buď zde v Severních Čechách mají příbuzné, nebo se našel dokonce i někdo, kdo zde absolvoval vojenskou základní službu.

Tato akce byla také zaměřená na propagaci městských policií od 25 let jejich vzniku.