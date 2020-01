Opravy mostu u nemocnice pokračují i v zimě, z původního zbyly jen pilíře

Oprava mostu u nemocnice pokračuje i teď v zimě. Na místě mostu zůstaly jen původní pilíře. Po nové silnici budou moci znova jezdit řidiči až koncem roku.

Rozsáhlá rekonstrukce mostu v ulici J. E. Purkyně začala už loni v říjnu. Most je od té doby neprůjezdný a s tím jsou také spojena i dopravní omezení. K nemocnici se řidiči dostanou jen z ulice SNP směrem do ulice Svážná. V rámci oprav se zcela nahrazuje nosná konstrukce stávajícího mostu, čímž se zajiští jeho plná zatížitelnost. Součástí stavby je i oprava spodní části mostu, úprava navazující komunikace a přeložka veřejného osvětlení. V současné době je na místě jen díra s původními mostními pilíři. Ty se ale bourat nebudou. „Stávající pilíře mostu vykazují po prověření statikem dobrý stav a vyhovující únosnost. Z tohoto důvodu byly zachovány. Budou provedeny pouze sanace povrchových vrstev betonu,“ informoval vedoucí odboru investic František Jirásek. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se teď v zimě nic neděje, opak je pravdou. „Stávající mírná zima umožňuje provádět stavební práce na mostní konstrukci. V lednu je plánována sanace pilířů a opěr. Po ní by se měly na začátku března provést přípravné práce pro betonáž nové mostovky,“ informoval vedoucí. Při demolici mostu se naštěstí zhotovitel prací, kterým je společnost Reader &Falge, nesetkala s žádnými nečekanými komplikacemi. „Na stavbě se dosud nevyskytly větší nečekané komplikace. Dokončení mostu se předpokládá na konci září. Spuštění silničního a pěšího provozu bude možné ale až po kolaudaci, která proběhne pravděpodobně na konci října,“ upřesnil František Jirásek.

Most by se měl opravit za více než šedesát milionů korun a životnost by měla být po rekonstrukci minimálně 50 let. K rekonstrukci město přistoupilo především kvůli stále se zhoršujícímu technickému stavu. Město se nakonec rozhodlo pro kompletní opravu, i když se nabízely i varianty levnější, avšak životnost mostu by to vyřešilo jen na pár let. Až bude most pod nemocnicí zrekonstruovaný, bude mít město „své“ mosty v dobré kondici. Většina z nich prošla kompletními rekonstrukcemi, ať se již jednalo o most ke kostelu, mosty u nádraží, most v Rudolicích a nyní i most u nemocnice. „Po dokončení rekonstrukce mostu v ul. J. E. Purkyně budou veškeré mosty, které jsou ve vlastnictví města, v dobrém vyhovujícím stavu bez nutnosti oprav v nejbližších letech,“ potvrdil František Jirásek. Znovuzprovoznění mostu bychom se měli dočkat pravděpodobně v říjnu.