Mobilní kluziště u mosteckého magistrátu prodlouží provoz

Provoz na mobilním kluzišti, které mělo fungovat v Radničním parku do konce ledna, se možná bude prodlužovat. Návštěvnost totiž předčila očekávání. Pokud bude i nadále vysoká, mohlo by být kluziště otevřené do poloviny února.

Letošní sezóna na modernizovaném kluzišti je podle provozovatele více než uspokojivá. „Letos jsme hodně překvapeni. Začali jsme dříve než loni, a to už v listopadu, a udělali jsme dobře. Návštěvnost byla opravdu velká a je stále velmi dobrá i nyní v lednu,“ potvrdil Petr Formánek, ředitel Sportovní haly Most, která se o kluziště stará. Jedním z důvodů, proč lidé hojně kluziště vyhledávají, je i současná mírná zima. Sníh zatím na horách chybí a lidé si zimní radovánky užívají, kde se dá. „Vzhledem k současné návštěvnosti zvažujeme, že provoz kluziště prodloužíme. Bude ale záležet, zda bude stále tak dobrá návštěvnost, jako je nyní. Pokud bude zájem, budeme pokračovat,“ vzkazuje ředitel sportovní haly.

V letošní sezóně je zázemí kluziště lépe vybaveno. Přibyly například nové skříňky pro uschování věcí, což lidé vítají a využívají. V blízkosti se instalovaly nové lavičky a odpadkové koše, vyhřívaná je převlékárna, zaměstnanci mají zateplený domek se zázemím. „Velmi se osvědčila i nová audiotechnika a osvětlení. Vypadá to tu už velmi pěkně a lidé si to tu oblíbili,“ nechal se slyšet ředitel.

Kluziště je otevřeno každý všední den od 14 do 19 hodin. V sobotu a neděli od 10 do 19 hodin. V dopoledních hodinách je ledová plocha ve všední dny určena pro školy a školky. Vstupné je 30 Kč za dítě, 40 Kč zaplatí dospělý a rodinné vstupné činí 100 korun. Součástí služeb je také půjčovna bruslí za 50 korun.