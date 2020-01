Rokáč v sobotu 18. ledna potěší fanoušky punku

Mostecký hudební spolek potěší v sobotu 18. ledna potěší v Rokáči Vinohrady především fanoušky punku. Sobotní večer bude věnovaný místní punkové scéně, kapelám LEGALIZACE, EVAKUAČNÍ VÝTAH a S.F.K.

Měrunická punk-rocková parta LEGALIZACE není na hudební scéně žádným nováčkem. Hraje již od roku 2002, za sebou má tři vydaná alba a mnoho úspěšných koncertů. Kdo někdy viděl na pódiu virvál-punkovou partu EVAKUAČNÍ VÝTAH, musí je vidět znovu. To se nedá vyprávět, to se musí zažít. Litvínovská parta SFK hraje sice jen pár měsíců, ale šlape jim to dobře.

Rezervace vstupenek na rezervace@rokac-vinohrady.cz. Uveďte jméno, datum koncertu, počet osob a telefonní kontakt. Poté si lístky vyzvednete v den konání koncertu od 19 do 19.30.