Den pro rodinu se uskuteční v litvínovské knihovně

Ve čtvrtek 10. 9. od 9 do 16 hodin bude herna v Městské knihovně Litvínov vyhrazena pro rodiče a prarodiče s dětmi od narození do 6 let věku. V rámci mezinárodního projektu S knížkou do života se zde koná akce Den pro rodinu. Malí čtenáři se mohou těšit na čtení pohádky, tvořivou dílnu, lehké cvičení, spousty hraček a samozřejmě krásné knihy.

Rodiče a prarodiče si mohou dát čaj nebo kávu.