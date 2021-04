Nové očkovací centrum se otevírá ve sportovní hale

Ústecký kraj a Krajská zdravotní uvedou ve čtvrtek 22. dubna do provozu první velkokapacitní očkovací centrum proti onemocnění covid-19.

Očkovací místo v malé hale areálu Sportovní haly Most se přesune z mostecké nemocnice ve čtvrtek a bude fungovat každý den včetně víkendů od 8:00 do 18:00 hodin. První zájemce o očkování přivítá již ve čtvrtek 22. 4. ráno. Rozšířil se tak počet v tomto měsíci nově otevřených očkovacích míst v Ústeckém kraji. Od 1. dubna zajišťují zdravotníci očkování v nových prostorech v pavilonu H chomutovské nemocnice, 12. dubna začalo fungovat nové očkovací místo v budově Českého vysokého učení technického v Děčíně a 14. dubna ve Sportaréně v Teplicích.

„Za Krajskou zdravotní velmi vítáme, že dochází k přesunu očkovacího místa v Mostě. Nové prostory jsou pro očkování mnohem vhodnější a pro pacienty i personál mnohem příjemnější. Přesto bych rád poděkoval všem zaměstnancům mostecké nemocnice a také dobrovolníkům, kteří se na očkování v Mostě podíleli v původním očkovacím centru, které se nacházelo v prostorách nemocnice. Víme, že ne vždy se jednalo o lehký úkol,“ zdůraznil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.

„Otevření očkovacího centra v Mostě jistě přispěje ke zlepšení celkové situace v rámci očkování proti covid-19 v Ústeckém kraji. Těší mne, že se nám společně s Krajskou zdravotní toto centrum podařilo zprovoznit. Nové prostory splňují parametry velkokapacitního očkovacího centra ve všech směrech a na tomto místě jsme v případě dostatečného množství očkovacích látek připraveni naočkovat až 1 000 lidí za den. Počáteční kapacita se bude pohybovat minimálně na úrovni 300 až 400 osob,“ uvedl Petr Severa, krajský koordinátor očkování proti onemocnění covid-19.

„Deklarujeme od samého začátku, že naším cílem je proočkovat všechny zájemce o očkování proti nemoci covid-19. Otevření velkokapacitního očkovacího centra v Mostě je jednoznačně další správný krok. Věříme, že změnu očkovacího místa ocení i sami klienti a v neposlední řadě všichni, kdo se na celém samotném procesu očkování podílí. Děkuji všem, kdo provoz velkokapacitních a očkovacích míst připravují a zajišťují,“ řekl radní Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictv Radim Laibl.

Nové očkovací centrum v Mostě:

Sportovní hala Most, a.s., tř. Budovatelů 112/7, vstup z ulice U Sportovní haly, 434 01 Most

PROVOZNÍ DOBA: Po – Ne 8:00-18:00 hodin

Ve čtvrtek a v pátek bude pro všechny, kdo se dostaví na očkování ještě do nemocnice, zajištěna v půlhodinovém intervalu kyvadlová doprava od nemocnice do sportovní haly, kterou zajistí Dopravní společnost Ústeckého kraje.