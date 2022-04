Výstava na magistrátu nabídne vše o třídění odpadu

Jak správně třídit odpad, co vzniká z recyklátů a hlavně, že třídit má smysl, vás přesvědčí výstava instalovaná v budově mosteckého magistrátu. Pro klienty úřadu i širokou veřejnost ji připravili pracovníci odboru životního prostředí a mimořádných událostí ve spolupráci se společností Eko-kom. Výstava, kterou najdete v prvním patře úřadu, bude ke zhlédnutí do 22. dubna.

Výstavu Brána recyklace je o třídění a recyklaci odpadu názorně ukazuje jak správně třídit odpad, proč se třídí a co se s vytříděným odpadem děje, jak vypadá recyklát a co se z něj vyrábí. Nechybí ani zajímavosti z oblasti třídění a recyklace odpadu. Návštěvníci výstavy uvidí nejen bannery se spoustou zajímavých informací, ale také osvětlené kontejnery na tříděný odpad s praktickými ukázkami, co do kterého patří, a mohou si prohlédnout recykláty z těchto odpadů.

Výstavou magistrát podporuje osvětu v oblasti ochrany životního prostředí.