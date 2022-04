SPORTOVNÍ DNY v CENTRALU jsou do finále, dnes se opět představí řada sportovních klubů

Třetí a poslední den ze sportovních dnů v obchodním centru Central nabídne dnes taktéž bohatý program.

Které sportovní kluby se představí ve středu 13. dubna?

V 15:00 přivítá návštěvníky taneční skupina The F.A.C.T. se svým tanečním vystoupením, házená a klub Baník Most NH, z.s. a v neposlední řadě klub SOFTBALL CLUB PAINBUSTERS MOST, Painbusters Most, dále klub Bowling Club Most. Od 16:00 bude k dispozici stolní hokej od Billiard hockey club Most a v 16:30 se představí Plavecký klub Most.