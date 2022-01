A-mužstvo fotbalového Baníku vyhrálo nad FK Baník Sokolov

Cenným vítězstvím na půdě Sokolova začalo zimní přípravné období A-mužstva FK Baník Most Souš.

Baníkovci odehráli soustředěné oba poločasy, ve kterých měli optickou převahu, tu ve druhé půli konečně přetavili i v branky. V 56. minutě otevřel skóre Petr Glaser povedeným přímým kopem, v 68. minutě potvrdil herní převahu Jan Kopta když uklidil přihrávku před prázdnou branku od Víti Popelky. Domácí Sokolov neměl tolik ze hry, paradoxně si však vytvořil nadějnější příležitosti něž náš tým. Krizové momenty jsme však uhasili i s přispěním vydařeného výkonu brankáře Tomáše Hnízdila.

Na širokém hřišti sokolovské umělky dominovaly postupné útoky s poměrně malým počtem šancí na obou stranách. Hra mosteckých měla během zápasu rostoucí kvalitu, zde není od věci připomenout více jak dvou měsíční zápasovou pauzu a nejdelší přechodné období v dějinách (díky Covidu). V zápase se objevily i tři možné zimní posily našeho týmu, a to velmi dobře. Krajní obránce Marek Chaloupka nastřelil tyč cca po dvaceti minutách hry, Matyáš Stružinský na defenzivním štítu splnil statistiku vyhraných soubojů. Ofenzivní Danyil Doleček ve druhém poločase několikrát pálil ostrými.

Most měl převahu a určitě delší držení míče. Sokolov hrál rychleji a některé vydařené přihrávky za obranu do prostoru křídel nám udělaly potíže, které jsme uhasili ve sprinterských soubojích anebo za pomoci brankáře.

Mostecká kombinační hra však zejména ve druhé půli přinesla ovoce. Pozemními kombinacemi a zdařilým výběrem místa jsme domácí začali překonávat a tvořit si více a více příležitostí. Převaha přinášela i větší počet standardních situací a z jedné z nich Petr Glaser vydařenou střelou překonal sokolovského brankáře Štrunce.

Vyloženě široké hřiště v Sokolově nabídlo velké množství běžeckých soubojů, hra se po změne stran více roztrhala a zéjmena křídelními průniky začaly přicházet nebezpečné centry, ze kterých Jan Kopta vytěžil několik gólových příležitostí. Vydařená kombinace s průnikovou přihrávkou do vápna se doslova podařila v 68. minutě, kdy Jan Kopta uklízel jednoduchou přihrávku do prázdné branky. Dvacet minut před koncem se začal zápas víceméně dohrávat, mostecký Baník se do složitých obranných situací prakticky nedostával, spíše měl několik příležitostí pro vstřelení i třetí branky.

S ohledem na sílu soupeře, účastníka ČFL se však hrál poctivý fotbal s malým počtem individuálních chyb. Hráči obou týmů přistoupili k prvnímu zápasu velmi seriózně a ne nadarmo si zasloužili potlesk a ovace věrných mosteckých fans, kteří za týmem přicestovali v solidním počtu a po celý zápas vytvářeli příjemnou ač zimní fotbalovou atmosféru.

Foto: Sokolovský deník a FK Baník Sokolov

FK Baník Sokolov – FK Baník Most-Souš 0:2 (0:0)

Branky: 56. Glaser, 68. Kopta

Sestava Mostu: Hnízdil – Pátek (45. Popelka), Nguyen, Prokop (45. Petržílka), Chaloupka – Novický (45. Vlach), Stružinský – Hlaváček (Doleček), Glaser, Štefko (Gabko) – Kopta