Aby mohl přespat v domě, poškodil panel zvonků, kradl i v obchodech

Z přečinů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody obvinila mostecká policie 30letého muže z Mostu. Ten měl poškodit domovní čipovací zařízení a také měl krást ve třech obchodech.

V Mosteckém supermarketu měl odcizit celkem 60 kusů různých čokolád za 6 5920 korun. Lup ukryl do tašky a poté, i když byl osloven ostrahou, z objektu utekl. Utíkal i z drogérie, kde byl přistižen při krádeži holicích strojků. Zadržen byl v teplickém marketu, kde v jeho tašce skončilo 12 kusů desinfekce. Odcizené věci policie nezajistila, ty údajně muž prodal náhodným osobám.

Na mosteckém sídlišti Pod Šibeníkem se chtěl dostat do panelového domu, aby tam mohl přespat na chodbě. Dům byl zamčený, ale Mostečan si poradil. U zvonkového panelu měl poškodit jak zvonky, tak i hovorové a čipovací zařízení určené pro vstup do domu a tím došlo k přerušení elektronického zabezpečení domu. Vnikl dovnitř, a zda tam strávil noc, si údajně již nevzpomíná. Společenství vlastníků vyčíslilo vzniklou škodu na částku 14 tisíc korun. Celková škoda, kterou Mostečan způsobil, činí 24 tisíc korun. Obviněný je stíhán na svobodě a hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody.