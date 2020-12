Památník Terezín se znovu otevírá pro veřejnost

Po plánovaném uvolnění protiepidemických opatření v rámci tzv. druhé vlny pandemie koronaviru skončí nucená uzavírka všech objektů a expozic Památníku Terezín a tyto budou pro veřejnost opět otevřeny od čtvrtka 3. prosince 2020.

V době uzavření se nemohla uskutečnit tradiční Terezínská tryzna, která byla přesunuta z původního květnového termínu na podzim. Vzhledem k nižší návštěvnosti v zimních měsících a faktu, že se velká část návštěvních prostor nachází ve venkovním prostředí, může Památník Terezín nabídnout návštěvníkům z hlediska možnosti přenosu nákazy bezpečné podmínky.

Z důvodu opětovného zhoršení situace způsobeného pandemií onemocnění Covid-19 byly na základě rozhodnutí vlády ze dne 12. a 21. října opět, v letošním roce již podruhé, uzavřeny pro veřejnost všechny objekty Památníku Terezín. Všechna pracoviště Památníku se opět vrátila do zvláštního režimu. Někteří, pokud to charakter jejich práce dovoloval, přešli na práci z domova, jiní pokračovali v každodenním docházení do práce. Zaměstnanci v přímém návštěvním provozu, jako jsou například průvodci nebo kustodi, vykonávali práci jinou, zejména v souvislosti s podzimní údržbou areálu. Vzdělávací oddělení začalo pracovat na online vzdělávacích programech pro školy.

V souladu s rozhodnutím mimořádného jednání vlády ze dne 29. listopadu k uvolňování karanténních opatření podle protiepidemického systému PES rozhodl ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek navrátit návštěvnický provoz Památníku do běžného provozu od prvního možného dne, tj. 3. prosince. Podmínky jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance zůstávají prakticky od jarní vlny pandemie koronaviru nezměněny, tedy odpovídají platným doporučením. U vstupu do všech objektů jsou k dispozici bezkontaktní stojany s dezinfekcí a nouzový návštěvní řád pro návštěvníky. Vstup bude umožněn pouze se zakrytím úst a nosu, personál bude upozorňovat na nutnost hygieny rukou a na dodržování rozestupů, přičemž i nadále platí zákaz konzumace potravin uvnitř našich objektů. Množství osob ve skupinách je omezeno na 10 a do vnitřních muzejních prostor může vstoupit najednou maximálně 40 osob, což odpovídá jedné osobě na 15 m2. Všichni zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými prostředky a jsou připraveni být návštěvníkům s dodržováním všech nastavených opatření nápomocni. V zimních měsících očekáváme nižší návštěvnost, a tak považujeme riziko nákazy v prostorách Památníku Terezín za minimální.

Jak již bylo dříve avizováno, vzpomínkové shromáždění Terezínská tryzna, přesunuté z původního květnového termínu, se uskutečnilo v neděli 18. října s vyloučením veřejnosti a pouze v komorní podobě s dvěma zástupci za každého pořadatele, přičemž všichni pevně doufáme, že příští ročník se již bude moci uskutečnit v řádném termínu.