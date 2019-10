Agentura vyzývá mosteckou radnici Zaplaťte chanovským přestěhování do Mostu a vstup do kina dejte zdarma!

Na mosteckou radnici doputovala obsáhlá zpráva o sídlišti Chanov. Autorem není nikdo jiný, než Agentura pro sociální začleňování. Vedení našeho města doporučuje zakonzervovat Chanov a jeho obyvatelům vyplatit mimořádný finanční příspěvek, aby se mohli přestěhovat do kvalitního bydlení v Mostě. Experti z agentury dále město vyzývají aby chanovským dětem umožnilo volný vstup do kina, divadla a zpoplatněných sportovišť. Aby toho nebylo málo, trasu městské autobusové linky má město chanovským upravit tak, aby mohli jezdit přímo do centra města.

Elaborát Agentury pro sociální začleňování zahrnuje celkem šestnáct oblastí, na které se jeho tvůrci zaměřili. Dočítáme se v něm řadu zajímavostí. Například to, že sídliště vzniklo v letech 1976 až 1979 a bylo zde třináct panelových domů. Jednoduše řečeno, za čtyřicet let stihlo zdejší obyvatelstvo dosáhnout to, co se „běžné“ populaci nepodaří za několik generací. K totální devastaci všech objektů a tři z nich vymazat z mapy Chanova docela. Pravdou je (jak ve zprávě zaznívá), že většina obyvatel Chanova žije v převážně nevyhovujících podmínkách. Nutno však dodat, že k obrazu svému si podmínky v Chanově jeho usedlíci „upravili“ sami.

Případ Chanova je sice specifický, nicméně i jeho obyvatelé žijí velmi specifickým životem, který v poslední době začíná tvrdě dopadat na kvalitu života v Mostě. Zatímco mostecká radnice se snaží Chanov udržet při životě a činí řadu opatření, aby se ze sídliště nestala pro Most „časovaná bomba“, agentura snahy mosteckých politiků zřejmě vidí jinak. Její nejzásadnější vizí je postupně sídliště utlumit a jejím obyvatelům umožnit odejít do nájemních bytů mimo Chanov. K tomu je nutné (jak se píše ve zprávě) „vyjednat s úřadem práce výplatu mimořádné okamžité pomoci podporující odstěhování obyvatel chanovského sídliště do kvalitního bydlení v jiných částech Mostu. Dále se dozvídáme, že město má pružně reagovat na potřeby a poptávku obyvatel Chanova, dbát na aktivní zapojení obavytel Chanova na procesu plánování a rozhodování (!) ve věcech, které se jich týkají. Třešničkou na dortu je zajištění autobusové linky s přímým dojezdem z Chanova do centra Mostu. Vzhledem k oficiální zprávě, která uvádí, že chanovské děti chodí za školu, dopouštějí krádeží v Centrálu, slovně a fyzicky napadají mladší děti a seniory a nezřídkakdy jejich jednání naplňuje znaky loupežného přepadení, nývrh agentury je vskutku zajímavý.

Boj s nepřizpůsobivým obyvatelstvem a s chudobou je pro město Most běh na dlouhou trať. Úřad ombudsmana, agentury pro sociální začleňování a potažmo vláda, v tomto boji příliš nepomáhají. Minulý týden při zasedání pracovní skupiny k patnácti opatřením v boji s chudobou mimo jiné zazněl ze strany agentury návrh, jakým způsobem motivovat romské rodiny, aby děti posílaly pravidelně do školy. Ačkoliv selský rozum napovídá, že účinným nástrojem bude snížení sociální dávky, opak je pravdou. „Motivovat je potřeba pozitivně – pravidelnou školní docházku romských dětí odměnit vyšší dávkou“!

Popiska pod foto: Vzhedem k tomu, co chanovští předvádějí v bytech a domech ve „svém“ sídlišti, požadavek agentury na jejich nastěhování do kvalitního bydlení v Mostě, se jeví jako představa z říše nejbujnější fanzie.