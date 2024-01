Agresivní řidič je po jízdě Mostem ve vazbě, obviněn je ze čtyř trestných činů

Agresivní řidič skončil ve vazbě poté, co místo zastavení vozidla sešlápl plynový pedál a odmítl zastavit na opakované výzvy policistů. Muž ve věku 47 let si spletl ulice Mostu se závodní dráhou a dopustil se několika trestných činů.

Policisté hlídkové služby získali poznatek o pohybu vozidla Land Rover Discovery, jehož řidič neměl za volantem co pohledávat. Ten pak v ulici Antonína Dvořáka ignoroval majáky služebního vozu a pokračoval v jízdě. I přes následující a opakované výzvy k zastavení auta udělal motorista úplný opak. V ulici Jaroslava Seiferta sešlápl plynový pedál a začal ujíždět, a to i přes skutečnost, že ve vozidle byli další dva cestující. Na kruhovém objezdu u mosteckého gymnázia ohrozil jiného účastníka silničního provozu, protože křižovatku projel protisměrem. Ve zběsilém řízení automobilu pokračoval Opletalovou ulicí směrem k Čsl. Armády a dále k velkému kruhovému objezdu u vodní plochy Matylda. Mezi tím se k pronásledující hlídce přidaly i další policejní vozy. Na kruhovém objezdu, který se snažil projet opět nesprávným směrem, musel podezřelý téměř zastavit. Překážel mu totiž jiný šofér s nákladním vozidlem, který objezd částečně zablokoval. Této situace chtěli policisté využít a Mostečana zadržet. Ujíždějící se ovšem vzdát nechtěl. Začal couvat a najíždět na policistu, který musel uskočit. Muži se podařilo ze situace vymanit, kamion objet a agresivní jízdou pokračoval ve směru k Chomutovu po silnici 1/13 v protisměru. Tam pod plným plynem ohrozil bezohlednou jízdou několik desítek jiných řidičů. Při pronásledování tachometr v policejním voze ukazoval rychlost i přes 140 km/h. Po několika kilometrech sjel podezřelý v Komořanech. Vozidlem pak prorazil závoru za 25 tisíc a vjel do uzavřeného areálu lomu ČSA. Tam pronásledující policisté muže vypátrali a za použití donucovacích prostředků, včetně hrozby namířené střelné zbraně, ho zadrželi a převezli do cely. Pozitivním orientačním testem ochránci zákona zjistili, že zadržený je pod vlivem metamfetaminu a kokainu.

Z výsledku prověřování jednoznačně vyplynulo, že řidič se agresivní a bezohlednou jízdou úmyslně snažil uniknout policejním hlídkám a ignoroval veškerá pravidla zákona o pozemních komunikacích. Silničního provozu se účastní mnoho dalších osob. Naštěstí k vážné tragické události nedošlo, to jen díky náhodě. Na to nemohl ale Mostečan spoléhat. V jedné části silnice 1/13 je dokonce doprava svedena do jednoho jízdního pruhu, kde by případná srážka s protijedoucím vozidlem byla téměř nevyhnutelná a měla by fatální následky. Kriminalisté mu kladou za vinu, že ve vysoké rychlosti na frekventované pozemní komunikaci jízdou v protisměru ohrozil nejméně 30 jiných řidičů. Jízdou přesahující rychlostní limity ohrozil i život a zdraví zasahujících policistů. Důvodem takového jednání byl zřejmě i vyslovený zákaz řízení, který vydal Magistrát města Mostu.

Policejní vyšetřovatel obvinil Mostečana ze spáchání zločinů obecného ohrožení, násilí proti úřední osobě a z přečinů poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Na návrh kriminalistů rozhodl soud o vzetí stíhaného do vazby. Od soudu může v případě uznání viny odejít až osmiletým trestem odnětí svobody.