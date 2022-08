Architekti představili studii jezera Milada veřejnosti i vedení kraje

Švédské studio Mandaworks, vítěz mezinárodní architektonické soutěže k jezeru Milada, představilo na jaře letošního roku veřejnosti svůj návrh. Během série participativních setkání s veřejností a se zástupci zainteresovaných subjektů posbíralo studio k návrhu přes 500 připomínek, které posléze zapracovalo.

Upravenou koncepční studii nyní představili architekti veřejnosti v Inovačním centru Ústeckého kraje.

Mezi nejčastěji připomínkovanými záležitostmi byly například zkvalitnění dostupnosti, zvýšení bezpečnosti pro cyklisty, chybějící stín a sním spojená potřeba většího zalesnění, požadavky na větší počet pláží a zlepšení přístupu do vody, více tras a tratí kolem jezera pro různé druhy sportů a vytvoření kvalitního a komfortního zázemí pro návštěvníky (doprava, bezpečnost, nová výstavba). Všechny zmíněné aspekty studio v rozvoji koncepční studie zohlednilo. V průběhu podzimu letošního roku by měli architekti vyhodnotit a zapracovat poslední podněty a koncem roku či počátkem roku nového by měla vzniknout finální verze studie.

Přepracovaná koncepční studie přinesla rozšíření trmické pláže, vybudování přístaviště a stanoviště pro záchranáře, vznik kruhového objezdu a lepší napojení na exit dálnice D8, zahuštění sítě zpevněných i nezpevněných stezek a cest, rozšíření ploch pro kempování, ubytovací i sportovní zařízení pro celoroční provoz (včetně služeb) či umístění sadů a farmy v okolí jezera. Oddělit by se měla také rekreační doprava od té obslužné.

V otázce rozvoje zázemí kolem jezera Milada a realizaci koncepční studie studia Mandaworks je však nejdůležitější vyřešit budoucí správu a management území. Převážná většina území kolem jezera Milada patří v současné době státu (území spravuje st. podnik Diamo), stát však realizovat rozvoj kolem jezera nebude, bude se však snažit vytvořit příznivé podmínky pro investice obcí či soukromníků. Jezero Milada by mohlo na základě možných scénářů přejít do správy okolním obcím, statutárnímu městu Ústí nad Labem či soukromému vlastníkovi. Roční náklady jen na provoz a údržbu jezera však činí přibližně 10 milionů korun. Území by si mělo zachovat celistvost, rozprodávání a dělení pozemků se neplánuje. Dobrou zprávou je vybudování elektrických přípojek a splaškové kanalizace a vodovodu, ke kterému došlo před zahájením letní sezóny.

Řada klíčových projektů, mezi které patří například parkoviště, však naráží na nesoulad s územními plány obcí a měst. Bude tedy potřeba požádat o změny dokumentace. Diamo počítá také s využitím 18 Ekomiliard, dotačního programu určeného na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje nevidí v koncepční studii zásadní rozpory – není tedy nezbytně nutné, aby kraj prováděl změnu územní studie.