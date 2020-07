Auto řádně nezajistil, to se rozjelo a narazilo do jiného vozu, řidič měl v dechu alkohol

Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky čelí obvinění 35letý muž z Rakovnicka. Podle policistů měl muž v obci Klíny na Litvínovsku na parkovišti řídit v pozdně nočních hodinách osobní vozidlo, které poté, co zastavil a vystoupil z něj, řádně nezajistil proti pohybu. To se následně samovolně vlivem spádu rozjelo a narazilo přední částí do zadní části při pravém okraji zaparkované škodovky. Hlídka dopravní policie, která byla na místo přivolána, u řidiče provedla dechovou zkoušku na alkohol, která byla pozitivní a vykázala hodnotu 1,7 promile alkoholu v dechu. Hmotnou škodu policisté odhadli na částku 15 tisíc korun.