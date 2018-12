Autodrom nabízí exkurzi za výhodnou cenu

Mostecký autodrom zahájil v těchto dnech spolupráci s tuzemským portálem Slevomat.cz. Jeho prostřednictvím nabízí zajímavý zážitek za výhodnou cenu. Je jím prohlídka areálu autodromu včetně velkého závodního okruhu a jeho zázemí, na konkrétním termínu je možné se dohodnout. „Zvýhodněná nabídka platí do konce letošního roku, zájemci by proto neměli s objednáním váhat,“ uvedl obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Za exkurzi autodromu a jeho zákulisí návštěvník běžně zaplatí 150 korun, na Slevomatu ji pořídí za 99 korun. Objednat vstupenky za zvýhodněné ceny je možné na https://www.slevomat.cz/akce/1388822-prohlidka-zakulisi-mezinarodniho-zavodniho-okruhu

„Jde o exkluzivní nabídku připravenou výhradně pro systém Slevomatu. Další naše produkty na tomto portálu nebude možné pořídit,“ upozornil Krafek.

Prohlídka je podle něj vhodná i jako dárek pod stromeček. Nečekaný a překvapivý, o to originálnější. „Pravdou je, že vymýšlení vánočních dárků je pro mnoho lidí každoročně stresující záležitostí. Naše nabídka přitom uspokojí nejen fandy motoristického sportu. Při exkurzi se návštěvník areálu autodromu podívá nejen do jeho útrob včetně dispečinku a projede se po velkém závodním okruhu, ale dozví se také mnoho zajímavých a možná nečekaných informací,“ doplnil.

Autodrom pořádá mnoho různých aktivit po celý rok. „Jako vánoční dárek lze věnovat v podstatě každou z nich. Na našich webových stránkách je možné pořídit dárkové poukazy na jednotlivé kurzy bezpečné jízdy, školení řidičů s odpočtem trestných bodů, kurzy sportovní jízdy na velkém závodním okruhu či jízdu vlastním vozem nebo motocyklem po velkém závodním okruhu. Nabízíme také uni poukaz na kurzy. Jeho výhodou je možnost výběru. Dále lze pořídit i voucher za 1 000 korun, který není omezený na určitou službu, produkt či aktivitu,“ dodal Jakub Krafek. Podrobné informace o dárkových poukazech zájemci najdou na https://www.autodrom-most.cz/cz/eshop/darkove-poukazy/3/kurz-pro-ridice-for-life/251/