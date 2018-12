Magistrát rozšiřuje služby pro handicapované

Mostecký magistrát myslí na hendikepované a snaží se jim maximálně usnadnit komunikaci s úřadem. Proto jako novinku umožnil slabozrakým a nevidomým najít na internetu města popis několika tras z tramvajových a autobusových zastávek do budovy magistrátu. Jedná se o jednu ze služeb, které magistrát hendikepovaným občanům nabízí.

Slabozrakým a nevidomým usnadní nyní cestu popis tras vedoucích z městské hromadné dopravy na magistrát a zpět. Popisy jsou na webových stránkách magistrátu v textové a zvukové podobě. Člověk se zrakovým postižením, který má počítač s hlasovou syntézou, může použít obě verze. Tištěná se mu rovnou překládá do hlasové verze. Druhým způsobem je použití hlasového souboru MP3. Podle něho si člověk může cestu předem nastudovat doma nebo si soubor stáhne do nějakého přehrávače a použije ho při cestě samotné. Trasa je popsána po metrech včetně překážek a doporučení k orientaci. U vstupu do magistrátu je instalován digitální hlasový majáček, který na trasu navazuje a který po sepnutí podá člověku informace například o tom, na které straně dveří se nachází klika, kterým směrem se dveře otevírají a kde se nachází zvonek na obsluhu. Digitální hlasový majáček je radio zařízení, které funguje pomocí dálkového ovladače vlastněného nevidomým, a je umístěn nad levými vchodovými dveřmi do budovy, kde je zvonek na strážníka, který pro nevidomého po zazvonění přijde a dovede jej ke kompetentní osobě v úřadě. V budově magistrátu jsou také cedulky s hmatovým piktogramem a popisem v Braillově písmu, které člověka informují o veřejně přístupných toaletách na úřadě.

To ale není jediná služba, kterou magistrát hendikepovaným lidem nabízí. Neslyšící občané mohou využít počítač v informační recepci pro online tlumočení přes takzvanou Tichou linku. Tu provozuje společnost Tichý svět, která mosteckému úřadu také zapůjčila dva tablety s aplikací Tichá linka, díky níž mohou úředníci s neslyšícími snáze komunikovat. Lidé s omezenou pohyblivostí si mohou v informační recepci magistrátu zapůjčit invalidní vozík, v případě potřeby bude zajištěn i doprovod po úřadě. Vedle toho úřad už řadu provozuje Pojízdný úřad. Ten je kromě lidí s hendikepem určen také osobám starším 70 let, obyvatelům domů pro seniory nebo například lidem v tíživé životní situaci. Jeho výhodou je, že úřad vycestuje za klientem domů a tam s ním vyřídí potřebné záležitosti, jedná se zejména o vyřízení občanského průkazu nebo služby pracoviště Czech POINT, mezi něž patří třeba výpis z katastru nemovitostí, ověřování listin a podpisů a další služby. Jejich seznam včetně možnosti objednání Pojízdného úřadu najdou občané na webových stránkách města Mostu. Úředníci ale myslí i na rodiče s dětmi, proto na magistrátu najdete útulný a hračkami a dalšími potřebami vybavený dětský koutek, dětské místo na malování či prostor pro kojící matky. Rodiče s dvěma a více dětmi v kočárku, kteří nemohou využít výtah, si svou agendu mohou zase vyřídit v přízemí úřadu. Pracovnice informační recepce totiž na žádost rodičů kontaktuje příslušný odbor, jehož referent se bude klientům věnovat v náhradních prostorách.

Bližší informace ke všem uvedeným službám najdete na internetových stránkách města Mostu v sekci Magistrát bez bariér: https://1url.cz/kMoDg