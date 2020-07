Autodrom nabízí limitovanou sérii triček slavné Intersérie

Zajímavou novinku pro fanoušky připravil mostecký autodrom. Jde o tričko kolekce RACING LEGENDS, odkazující na srpnový závod slavné Intersérie v Mostě v roce 1989.

„Série je limitována osmdesáti třemi kusy, čímž chceme připomenout rok, kdy byl náš areál uveden do provozu a na velkém okruhu se odjely první závody,“ vysvětlila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Ústředním motivem trika je vůz Porsche 962 C, s nímž vyhrál v roce 1988 oba mostecké závody Intersérie (Mezinárodní závody automobilů, Pohár města Mostu) německý jezdec Jochen Dauer. Vítězství mu pomohla v téže sezoně k titulu celkového šampiona oblíbeného okruhového seriálu.

O rok později se Dauer na mosteckém okruhu umístil na stříbrné příčce, když triumfoval George Fouché z Jihoafrické republiky. Třetí místo patřilo velmi úspěšnému rakouskému jezdci a šéfovi rodinného týmu Waltru Lechnerovi, který se stal celkovým vítězem tohoto ročníku Intersérie. Stejně jako Dauer i jeho rivalové pilotovali legendární Porsche 962 C.

Sportovní prototyp Porsche 962 vznikl v roce 1984 jako náhrada modelu 956, který podle nového nařízení z počátku osmdesátých let nesplňoval pravidla amerického šampionátu IMSA GT. Podle přepracovaných bezpečnostních reglementů nesměly být řidičovy nohy před přední nápravou, a navíc místo dvou turbodmychadel bylo povoleno už jen jedno. Vůz byl od počátku velmi úspěšný, zejména ve vytrvalostních závodech. Navíc byl konkurenceschopný až do poloviny 90. let, což je na závodní techniku úctyhodná kariéra. (nov)