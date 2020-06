Autodrom přidal čtvrtý turnus tábora, vyhověl zájmu rodičů

Celkem čtyři turnusy bude mít letošní letní příměstský tábor mosteckého autodromu pro děti od 6 do 15 let. Organizátoři vyhověli obrovskému zájmu rodičů o umístění svých dětí, když vypsali nový termín ve dnech 3. až 7. srpna. Původní dva turnusy v červenci a jeden v srpnu jsou totiž již plně obsazené.

„Režim příměstského tábora se bude řídit přísnými hygienickými opatřeními včetně povinnosti nošení roušek. Každý z rodičů před zahájením turnusu v čestném prohlášení potvrdí, že on ani jeho dítě nemá příznaky nemoci covid-19,“ upozornila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Sraz na tábor je každé ráno od pondělí do pátku od 07:30 do 08:30 hodin u dětského dopravního hřiště, kde si rodiče své syny a dcery vždy do 16:00 hodin i vyzvednou. O děti se postarají zkušení vedoucí, kteří dohlédnou i na jejich pitný režim. Cena za pětidenní pobyt na táboře činí 2 000 korun a zahrnuje také svačiny a obědy v místní restauraci. Děti budou potřebovat sportovní oblečení a obuv, pokrývku hlavy a opalovací krém. Za deštivého počasí pak pláštěnku, gumáky a případně věci na převlečení.

Autodrom dětem nabízí zajímavý a pestrý program, aby se zabavily a měly co nejvíce pohybu. „Zároveň však jako provozovatel závodního okruhu a organizátor sportovních motoristických podniků klademe důraz na bezpečnost silničního provozu. Zaměřujeme se proto také na bezpečnost chodců a cyklistů a jejich správné chování v rušných ulicích. Nácvik modelových situací umožní dobře vybavené dopravní hřiště se značkami, semafory i kruhovými objezdy. Dětem zdarma zapůjčíme kola, koloběžky či odrážedla a také helmy,“ upřesnila Raková.

Děti se mohou těšit také na společenské hry a soutěže o ceny, jež doplní sportovní aktivity včetně míčových her, zdolávání certifikovaných prolézaček nebo jízda po skluzavce. Čeká je také prohlídka celého areálu autodromu, a to i paddocku a závodní dráhy. Pestrý program doplní výlet přizpůsobený věku táborníků a momentálnímu počasí. Každý si může přinést i své sportovní potřeby, například rakety na badminton nebo kolečkové brusle.