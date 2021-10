Autoškolka s Městskou policií v Mostě už brzy!

Na cestách vždy společně, pojedeme bezpečně.

AutoŠkolka je společný projekt Městské policie Most a partnerů projektu – Automoto klub SHD Most, Integrační centrum Kamarád, BESIP, Český červený kříž a Střední školy diplomacie a veřejné správy.

AutoŠkolka je společný projekt Městské policie Most a partnerů projektu – Automoto klub SHD Most, Integračního centra Kamarád, BESIP, Český červený kříž a Střední školy diplomacie a veřejné správy.

Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti nejmenších účastníků silničního provozu. Strážníci – preventisté a zástupci partnerů projektu předají dětem zábavnou formou informace o bezpečném pohybu na silnici a v její blízkosti.

AutoŠkolka je složena z 5 lekcí uzpůsobených věku malých studentů (3-5 let a 6-8 let) . Výuka bude probíhat vždy ve středu od 20. 10. 2021 od 15:30 do 16:30 a od 16:30 do 17:30. Každá lekce bude rozdělena na část teoretickou (cca 30 minut tvoření, hádanky, hry s dopravní tématikou) a praktickou (cca 30 minut jízdy v elektrických autíčkách).

Účast dítěte v AutoŠkolce je podmíněna doprovodem osoby starší 18 let.

Místo konání:

Dětské dopravní hřiště AMK SHD Most, ul. Zd. Fibicha

Přihlášky se přijímají do 19. 10. 2021 na e-mailu lucie.svabova@mp-most.cz. Počet míst je omezen.

Bližší informace poskytne: Lucie Švábová, preventistka MP Most

tel.: 731 633 356 (Po – Pá v čase 8.00 – 15.00 hodin), lucie.svabova@mp-most.cz