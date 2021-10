Mostecký autodrom dnes hostí Grandfinále Carbonia cupu 2021

Na mosteckém autodromu se dnes 17. října odehraje Grandfinále Carbonia cup 2021 s garantem firmou Zeknova. Přihlášeno je 112 jezdců, tedy se bude určitě na co koukat. Autodrom tedy zve na Zeknova Racing Day.

Autodrom Most hostil druhý díl Carboniacupu v létě, první jarní bohužel skrečoval covidový vir. Všichni se opět těší na domácí trať pohárových závodů a 4,2km dlouho závodní trať si do Mostu chce přijít užít hned 112 pilotů z několika evropských států, včetně Itálie, Švýcarska nebo zástupců Německa a dalších zemí, třeba Rakouska a Slovenska.

Skupina A cestovních a GT vozů musí být rozdělena pro velký zájem jezdců do dvou samostatných závodů. V A1 do 1600ccm pojedou Petr Zelenka se Suzuki Swift, Jiří Mika s Citroenem Saxo, Franz Xaver Fellner na VW Polo, Matěj Chabr s VW Golf a Miroslav Pešek Ford Fiesta, pojedou proti celé flotile německých závodníků na vozech Lada, či Lada Samara a VW Derby přiveze jejich kolega Stefan Scheiber. Dvoulitry A2 přivedou na start Petra Růta s Renaultem Clio RS, další francouzský stroj bude pilotovat Mirek Pribula, dalšími známé tváře uvidíme v Miroslavu Beerovi se Subaru Impreza, Gustava Niedelského s BMW 320, Jiřího Zemana s Hondou CRX, Pavla Zemana s Mazdou RX8, nebo Zbyňka Čurdu s BMW.

Ve třílitrech si to spolu rozdají Němci Uwe Schäfer s BMW M3, Nico Dauerer se Seatem MK1, Thomas Gerber s VW Golf 2, proti nim se postaví Miroslav Látr, Luboš Sázava a Dušan Vít na BMW 130i, oživnou zde vzpomínky na jeden zapomenutý pohár. Ve třiapůllitrech A4 provětrají blatníky Martin Tóth a Tomáš Zabloudil s vozy BMW M3, Riccardo Müller přiveze VW Scirocco Cup a nový vůz představí Ondřej Kočka, tedy Mercedes CLK. Nad 3500ccm A5 přijedou Walter a Gerd Forsterovi s BMW. Ve více upravených dvoulitrech má připravenou techniku do Mostu Jiří Bažata se Škodou Fábia, proti dvěma VW Scirocco Josefa Dauerera a Güntera Stubenraucha. Do 3500ccm skupina A8 nabídne Christiana Arnolda na KTM X-Bow GT4, Petr Suchomel s Renaultem Megane, Petr Krejsa s Lotusem Elise, Vít Smejkal se Škodou Octavia a Petr Čížek Seatu Cupra TCR, v nejsilnější A9 pojede Lukamotorsport Corvette GT3 s pilotem Pavlem Sovičkou.

Skupina B1do 1600ccm sériových aut zavede do Mostu Jiřího Bártu s Citroenem, v B2 pojede Miloš Merta na Subaru BRZ, Ivo Štajdl s Alfou Romeo 147, Libor Bešťák s Mazdou RX8 nebo Libor Šajner s Toyotou GT86. Třílitrovou techniku uvidíme v rukou Lukáše Liebzeita, Tomáše Beneše a Martina Hanzla s Alfami Romeo, Romana Širokého s Yarisem GR, Milana Zubatého s Fordem Fiesta a další trio jezdců s vozy BMW, tedy Zdeňka Čurdu, Ondřeje Zahradníčka a Petra Moučku. Třiapůllitry B4 hostí Lukáše Valdmana s BMW, Tomasze Lacha s Porsche Boxster, Mazdu Petra Koutského, Ondřeje Friče s Lotusem Elise a Radka Zimmera s Lotusem Exige. V nejsilnější B5 jedou do Mostu Boško Tripalo na Porsche 911, Josef Hrdlička s Porsche GT3 RS, Jiří Urban s Alfa Romeo Giulia a Michal Suk s Fordem Focusem. B6 pro vozy Abarth má přihlášené dva vozy Gabriela Stejnera a Rado Obrtala.

Skupina C přivítá na startu severočeského závodu hned několik Performerů, tedy takových živých velkých motokár, nebo také zajímavé prototypy, ale pěkně popořádku od C1, tedy prototypy do 1400ccm, kde pojede Markus Höfer a Markus Ameseder s Performery, další dva Rakušané Karl Aschauer a Wolfgang Maurer s Caterhamem Hayabusa a další jejich krajan Friedrich Franz s Revolutionem, další Performery pak pojedou Němci Sven Kahnt a Daniel Hentschel, nebo Švýcaři Simon a Felix Neidhartovi a jejich krajan Anton Lleshi. Ve skupině C2 si přijedou zazávodit dva prototypy PRC, které známe z SCC, tedy Němci Jasmin Fiedler a Andreas Kufner, doplní je další stroj Radical SR3 Jürgena Kapellera, Cat Hayabusa Martina Kehrera, či Peugeot Spider 207 Jiřího Švece. V Caterhamech do 1600ccm C3 je přihlášen Jakub Kirchner, Marek Bláha, Simone Aglietti, Tomáš Frank a Marek Svačinka, v silnějších nad 1600ccm se divákům představí Jakub a Martin Křečkovi, Ondřej Hejduk a Tomáš Voldřich. KTM X-Bow bude prohánět v C5 Miroslav Šimon a Jan Mareček.

Skupina formulových monopostů D1 má favorita opět v domácím Honzovi Riegerovi na Formuli Gloria C8F, kterou pojede také Tom Flemming. Uzmout nějaké body přijedou Martin Walther a Markus Dietze s vozy formulí BMW. D2 pro automobilové motory do 1400ccm přivedla do Mostu tři vozy Tark Kavor Hartmuta Heidickeho, Detlefa Schulze a Rene Ahnerta, soupeře jim obstarají Veronika Krejsová s Metalexem 1-03, Jakub Karas s Tomisem 99-02, Klaus Zygar na konstrukci ZAGK 13/8 a dva MT77 v rukou Petera Benze a Guido Ketzmaricka. D3 pro šestnáctistovky pohostí Melkus 90 Nilse Holgera Wilmse, Jeanette Siegert s MT77, Heiko Wernera s Formel ADAC a dvě Estonie 25 s jezdci Frankem Thalmannem a Martinem Kuntzem a Polák Tomasz Wazynski na Renaultu Campus. Tim Rädlein a Pavel Machulda se představí v D4 s vozy formel Renault 2,0 a D5 v Mostě jede Němec Ralf Bürger s F4.

Startovní rošt se pěkně zaplnil, má být ještě docela pěkné podzimní počasí, tak přijďte fandit na autodrom do Mostu, při Grandfinále by Zeknova Racing Day se bude jistě na co koukat.