V Mostě se 3. května poběží pro miminka do dlaně

Od
redakce HL
-
0
35

Klubko aČeská organizace Nedoklubko, která pomáhá rodinám předčasně narozených dětí a podporuje neonatologii, pořádá 3. května od 15 hodin na jezeře Most Běh a procházku pro mostecká miminka do dlaně.

První květnovou neděli se slaví Den rodičů předčasně narozených dětí. U jezera Most se při této příležitosti se sejdou rodiny s předčasně narozenými dětmi, sestřičky z neonatologického oddělení, zdravotníci z gynekologie a porodnice, a také všichni, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví a zároveň podpořit dobrou věc. „Procházka kolem jezera je příležitostí setkat se, podpořit miminka do dlaně a udělat radost sobě i ostatním,“ zve koordinátorka pro Most a Ústí nad Labem Jana Hájková.

V rámci projektu Miminka do dlaně pořádá organizace Nedoklubko charitativní běhy s cílem upozornit na problematiku předčasného porodu, vyzdvihnout špičkovou úroveň české neonatologie a finančně podpořit konkrétní neonatologická oddělení, která o předčasně narozená miminka pečují. Také chce podpořit rodiče, kteří tráví aktuálně s dětmi čas na neonatologickém oddělení a vzkázat jim, že v tom nejsou sami. 

Cílem akce je spojit se, užít si hezký a smysluplný den a ukázat našim dětem, že i takto se dá pomáhat. A samozřejmě obdarovat novorozenecká oddělení tím, co aktuálně nejvíce potřebují. Startovné poputuje na podporu konkrétního neonatologického oddělení, kde o předčasně narozené děti s láskou pečují,“dodává Jana Hájková.

Sraz účastníků je na pláži pod Lagartem od 15 do 17 hodin. Více informací najdete na www.miminkadodlane.cz/most/

Miminko do dlaně“ je označení pro extrémně malé novorozeně, většinou předčasně narozené, které se opravdu vejde do dlaně dospělého člověka.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!