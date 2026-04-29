V Mostě se 3. května poběží pro miminka do dlaně

Česká organizace Nedoklubko, která pomáhá rodinám předčasně narozených dětí a podporuje neonatologii, pořádá 3. května od 15 hodin na jezeře Most Běh a procházku pro mostecká miminka do dlaně.
První květnovou neděli se slaví Den rodičů předčasně narozených dětí. U jezera Most se při této příležitosti se sejdou rodiny s předčasně narozenými dětmi, sestřičky z neonatologického oddělení, zdravotníci z gynekologie a porodnice, a také všichni, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví a zároveň podpořit dobrou věc. „Procházka kolem jezera je příležitostí setkat se, podpořit miminka do dlaně a udělat radost sobě i ostatním,“ zve koordinátorka pro Most a Ústí nad Labem Jana Hájková.
V rámci projektu Miminka do dlaně pořádá organizace Nedoklubko charitativní běhy s cílem upozornit na problematiku předčasného porodu, vyzdvihnout špičkovou úroveň české neonatologie a finančně podpořit konkrétní neonatologická oddělení, která o předčasně narozená miminka pečují. Také chce podpořit rodiče, kteří tráví aktuálně s dětmi čas na neonatologickém oddělení a vzkázat jim, že v tom nejsou sami.
„Cílem akce je spojit se, užít si hezký a smysluplný den a ukázat našim dětem, že i takto se dá pomáhat. A samozřejmě obdarovat novorozenecká oddělení tím, co aktuálně nejvíce potřebují. Startovné poputuje na podporu konkrétního neonatologického oddělení, kde o předčasně narozené děti s láskou pečují,“dodává Jana Hájková.
Sraz účastníků je na pláži pod Lagartem od 15 do 17 hodin. Více informací najdete na www.miminkadodlane.cz/most/.
„Miminko do dlaně“ je označení pro extrémně malé novorozeně, většinou předčasně narozené, které se opravdu vejde do dlaně dospělého člověka.