Na dostihový Hipodrom se 2. května svezete kyvadlovou dopravou

V sobotu 2. května se na mosteckém Hipodromu uskuteční druhý dostihový den letošní sezony. Na dostihy se můžete vydat kyvadlovou dopravou zdarma. Areál se otevírá v 11 hodin.
Dostihové odpoledne má dva vrcholy. První v pořadí odstartuje ve 14:40 hodin 32. Memoriál Vlastimila Smolíka, tedy první dostih první kategorie pro vytrvalce v sezoně.
Na start směřuje hned 12 jmen. Tomáš Lukášek bude v sedle loňského vítěze a někdejšího vítěze Slovenského derby Jardin Micheleta. Stáj Cardboard reprezentuje také o rok starší Vignetta, zejména karlovarská specialistka, která zde vyhrála i OAKS. Vítězkami OAKS jsou i Beuaty Approach a Sainte Victoire. OAKS je klasický dostih na vytrvalecké distanci určený klisnám.