Magistr Kelley se 1. května vrací na hrad

První máj není jen lásky čas, ale také termín, kdy se znovu otevře Dílna magistra kelleyho na hradě Hněvín.
Návštěvníci se tak mohou těšit na výstavní expozici, která vypráví příběh slavného „vězně z hradu Hněvína“, alchymisty a mága magistra Kelleyho, který zde spáchal sebevraždu.„Došlo k úpravě otevírací doby a vstupného, jinak se nic zásadně nemění,“ vysvětlila náměstkyně primátora Mostu Markéta Stará. Sezona začíná 1. května a končí s posledním srpnovým dnem.
Do 28. června bude dílna otevřena tři dny v týdnu – od pátku do neděle od 10 do 17 hodin. Během letních prázdnin se její provoz rozšíří. Jediným dnem, kdy lidé do dílny nebudou moci nahlédnout, bude pondělí. Provozní dobu ale mohou ovlivnit další kulturní akce, které se na Hněvíně budou konat, například divadelní představení nebo koncerty.
Další změnou je mírné navýšení vstupného, dospělí zaplatí za prohlídku 50 Kč, pro děti do 15 let, seniory od 65 let a osoby se zdravotním postižením je vstupné 30 Kč, rodinná vstupenka pro dva dospělé a maximálně tři děti do 15 let vyjde na rovnou stokorunu.
Dílna magistra Kelleyho byla v minulosti uzavřena kvůli vyvalení části obvodové stěny pod terasou bývalé kaple a následnému rozhodnutí statika o uzavření expozice.