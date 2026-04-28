Mostecká nemocnice nabídne 15. května, na Světový den boje s mozkovou mrtvicí, vyšetření zdarma

Přijďte 15. května od 8 do 13 hodin do Nemocnice Most a zjistit víc o Světovém dni boje s mozkovou mrtvicí. Akce se koná v poliklinice, v prostoru před nemocniční lékárnou.
Zdravotníci budou k dispozici a poradí jak se chránit před mozkovou mrtvicí, jak poznat její příznaky, jak správně reagovat a pomoci, jak probíhá péče v iktovém centru a jaké moderní metody léčby dnes medicína nabízí. Navíc si můžete nechat zdarma vyšetřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi a průchodnost krkavic (sono). Přijďte si pro jistotu, klid i cenné informace. Možná tím zachráníte zdraví – nebo i život.