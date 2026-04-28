Na zimním stadionu v Mostě budou složky integrovaného záchranného systému cvičit zásah proti úniku čpavku

Na zimním stadionu v Mostě proběhne 5. května od 9 hodin taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Námětem bude simulovaný únik čpavku během sportovní akce s větším počtem návštěvníků.
Cvičení prověří připravenost zasahujících jednotek i jejich vzájemnou spolupráci při mimořádné události s nebezpečnou látkou, větším počtem zraněných a nutností evakuace. Do akce se zapojí hasiči, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Městská policie Most i další subjekty. „Upozorňujeme veřejnost, že z důvodu cvičení dojde k dočasnému uzavření ulice Rudolická od kruhového objezdu ulic Hřbitovní, Chomutovská a třídy Budovatelů po křižovatku s ulicí Barvířská, a to minimálně na 2 hodiny. V okolí zimního stadionu očekávejte zvýšený pohyb složek IZS a zásahové techniky. Prosíme o respektování pokynů zasahujících složek a zvýšenou opatrnost,“ upozorňuje mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.