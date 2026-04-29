Hřiště na Benediktu čeká modernizace, sportovci by si ho měli užít ještě letos

Hokejbalové a basketbalové hřiště na mosteckém Benediktu čeká modernizace. Práce začnou v červnu a přijdou na 4 mil. Kč.
Pokud vše půjde podle plánu, hřiště by mohlo být v provozu ještě v průběhu letní sezóny. „Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z nejzanedbanějších sportovišť, jsem velmi ráda, že se ho podařilo prosadit do programu žádostí o dotace. Na jeho modernizaci se městu podařilo získat dotační prostředky z programu Operační program spravedlivá transformace – rekonstrukce a budování sportovišť a to ve výši třiceti procent z celkového rozpočtu, “ uvedla radní pro dotace Jana Falterová Zudová (ANO) a dodala: „Díky tomu, že se jedná pouze o obnovu a nenáročné úpravy, práce by se měly stihnou dokončit ještě během léta.“ Hřiště dostane nový povrch, basketbalové koše, mantinely, střídačku a přibude osvětlení. Nová bude také divácká tribuna.
Díky zmíněnému programu se podle Jany Falterové Zudové velmi úspěšně daří v Mostě postupně regenerovat, rekonstruovat, rozvíjet a také budovat nová sportoviště. „S podporou OPST vzniklo například multifunkční hřiště na Šibeníku a v ulici Pionýrů, zrekonstruuje se skatepark a pumptracková dráha. Bez těchto prostředků by rozvoj mosteckých sportovišť nemohl jít tak rychle,“ říká Jana Falterová Zudová.