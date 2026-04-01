Charita Most oficiálně otevřela v kasárnách Domov se zvláštním režimem

Od
redakce HL
-
0
657

Charita Most  oficiálně spustila 1. dubna novou službu – Domov se zvláštním režimem sv. Anny v Mostě. Budova v mosteckých kasárnách prošla kompletní rekonstrukcí a úspěšně byla zkolaudována. Díky podpoře z Národního plánu obnovy vznikl moderní komunitní prostor pro lidi, kteří potřebují  péči a podporu.
Domov nabídne kapacitu pro 24 klientů, převážně jednolůžkové pokoje pro větší soukromí. Pouze tři dvoulůžkové pokoje podle podmínek dotace, klidné a příjemné prostředí.
Na realizaci  se  finančně podílelo  město Most, Ústecký kraj a nadace Renovabis.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!