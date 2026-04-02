Do Litvínovské Citadely se vrací taneční Bolero

Do Litvínova se 9. dubna v 18 hodin vrací úspěšné představení BOLERO v interpretaci souboru Balet Praha Junior.
Večer propojí čtyři choreografie současného tanečního divadla na téma člověka, jeho vnitřního světa a vztahů. Hudba připomíná výročí skladatelů Georgea Bizeta a Maurice Ravela.
Součástí programu je také choreografie Rozeznávám na hudbu Petra Hapky s textem Michala Horáčka, doplněná přednesem herce Vladimíra Javorského – jedinečné propojení tance, hudby a poezie.
Během představení diváci uvidí choreografie Pět nebeských sól- pět sólových obrazů z opery Carmen představuje vnitřní svět ženy a její místo ve společnosti. Rozeznávám – choreografie inspirovaná tvorbou Petra Hapky a Michala Horáčka přináší poetické sdělení o lidském prožívání, naději a hledání porozumění. Abby – autorské dílo bývalého člena souboru reflektuje překonávání životních překážek a vnitřní sílu člověka a Rouge, která zobrazuje touhu jako hybnou sílu lidského jednání prostřednictvím dynamiky, vášně a postupné gradace.
Vstupenky za 250 Kč jsou k zakoupení na pokladně Citadely nebo v síti Ticketportal, s možností rezervace on-line nebo na tel: 476 111 487.