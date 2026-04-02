Cesta k hradu Hněvín bude o něco širší a řidiči dostanou i informační systém

Před hlavní turistikou sezonou by měl být funkční nový informační systém na Hněvíně, který upozorní řidiče na volné parkovací kapacity v okolí hradu. K většímu komfortu při cestě na hrad přispěje i rozšíření komunikace.
„Chtěli bychom s realizací začít v dubnu, a protože se nejedná o nijak zásadně náročné zařízení, měli bychom vše stihnout během května, takže do začátku hlavní turistické sezony by vše mělo fungovat,“ informoval primátor Mostu Marek Hrvol.
S ohledem na omezené parkovací kapacity přímo u hradu se v minulosti uvažovalo, že by příjezd k hradu reguloval semafor. Toto řešení ale nakonec neprošlo a město zvolilo informační systém, známý například z parkovišť v nákupních centrech nebo z mnoha evropských měst. Na tabuli svítí informace o zaplněnosti parkovacích ploch, takže řidiči si mohou zvolit, zda nechají svůj vůz pod kopcem, nebo vyjedou ke hradu, vysadí posádku a vrátí se zaparkovat v podhradí. „Druhým opatřením, které by mělo návštěvníkům zpříjemnit cestu na Hněvín, je rozšíření komunikace vedoucí k hradu. Technické služby už obdržely objednávku na rozšíření komunikace po levé straně ve směru nahoru. Jedná se o desítky centimetrů, které by ale i tak měly řidičům usnadnit vyhýbání na této velmi úzké cestě,“ dodal primátor.