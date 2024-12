Babybox nové generace má další z nemocnic Krajské zdravotní

V pořadí pátý babybox nové generace v rámci nemocnic Krajské zdravotní (KZ) získala Nemocnice Litoměřice. Modernizované zařízení představil u příležitosti zahájení jeho provozu jeho výrobce Zdeněk Juřica. Ten také omluvil Ludvíka Hesse, iniciátora babyboxů v České republice a předsedu zapsaného spolku Babybox pro odložené děti – Statim, který se nemohl akce zúčastnit ze zdravotních důvodů.

Slavnostnímu křtu byli přítomni ředitel nemocnice Vladimír Kestřánek, zástupkyně dvou největších donátorů – ředitelka Nadace AGROFERT Zuzana Isabella Tornikidis a předsedkyně spolku Dobrý skutek Bára Hrubá, starosta města Litoměřice Radek Löwy a celá řada regionálních dárců a příznivců babyboxu.

Babybox nové generace nahradil původní schránku, která byla instalována již v roce 2010. Za tu dobu do ní dosud nikdo děťátko neodložil. „Osobně si myslím, že babybox slouží určité skupině lidí, která má zodpovědnost a je schopna dítě do babyboxu odnést. Určitě ale existuje i další skupina lidí, které je to jedno, a i kdyby měli babybox v bezprostřední blízkosti, miminko by do něj nedali. Ve spolupráci s nemocnicí se však snažíme udělat všechno proto, aby matka mohla tuto pomoc využít,“ řekl Zdeněk Juřica, který v úvodu setkání poděkoval všem donátorům za přízeň a poté přítomným vysvětlil a názorně ukázal, jak babybox funguje a jaké procesy se po vložení miminka spustí.

Instalace babyboxu byla technicky náročnější, kvůli většímu rozměru nové schránky, nicméně výrobce ji ve spolupráci s nemocnicí zvládl bez větších potíží. „Spolupráce s panem Hessem i panem Juřicou je obecně bezproblémová. Na to, že s sebou výměna babyboxu přináší technickou přípravu, jsme v nemocnicích zvyklí, když měníme velké přístroje, například CT či magnetickou rezonanci. To je pochopitelně daleko náročnější, takže výměna zařízení pro nás nebyla věc nijak složitá,“ ujistil Vladimír Kestřánek.

„Je třeba zdůraznit, že na miminko, které maminka odloží do babyboxu, někde čeká milující rodina, a pokud ho matka do schránky odloží, nehrozí jí žádný postih,“ připomněla Zuzana Isabella Tornikidis, ředitelka Nadace Agrofert, která je hlavní dárcem babyboxu a projekt podporuje dlouhodobě a opakovaně.

Zařízení nové generace již zprovoznila 24. listopadu 2017 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 6. prosince 2020 Nemocnice Most, 2. dubna 2021 Nemocnice Teplice a 8. března 2022 Nemocnice Děčín.

V současnosti je v celé České republice rozmístěno celkem 88 babyboxů, do nichž bylo během 19 let jejich existence odloženo 269 dětí. KZ má babyboxy ve všech svých nemocnicích. V Teplicích do něho byli odloženi dva chlapci a dvě holčičky, v Mostě čtyři děvčátka a jeden chlapec, v Děčíně jeden hoch a jedna dívka, v Ústí nad Labem byl počet odložených dětí obou pohlaví stejný – tři a v Chomutově jeden chlapec. V pěti nemocnicích je to pak v součtu dosud 18 dětí.